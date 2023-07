Lo stuntman Chris Brewster, che ha lavorato con Charlie Cox nel Daredevil di Netflix, non è stato coinvolto in Born Again.

Durante il podcast Izuko Unscripted, Brewster ha spiegato che, nonostante le richieste di Cox, non è stato coinvolto nello show:

Ma alla fine con Born Again, non avevo dubbi che mi avrebbero contattato. Charlie mi chiede espressamente per tutto, e fa sempre di tutto e si batte perché io sia lì. E ha chiesto loro più e più volte di coinvolgermi, e non ho mai nemmeno ricevuto una telefonata. Ironia della sorte, nessuno che ha lavorato alle stagioni 1, 2 o 3 è tornato.

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Cosa ne pensate dell’esclusione di Chris Brewster da Daredevil: Born Again? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

