Daredevil: Born Again, Margarita Levieva e Sandrine Holt nel cast della serie tv

Margarita Levieva (The Deuce) e Sandrine Holt (American Gigolo) si sono aggiunte al cast di Daredevil: Born Again, la nuova serie tv dei Marvel Studios con protagonista Charlie Cox.

I dettagli sui personaggi di Margarita Levieva e Sandrine Holt sono tenuti nascosti ma secondo le fonti di Deadline le due potrebbero interpretare interessi amorosi per i protagonisti. Nessuno dei membri coinvolti ha commentato la notizia.

La nuova serie sarà scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord, creatori di Covert Affairs, e riporterà sugli schermi l’avvocato che di notte combatte il crimine, dovendo fare i conti anche con il boss mafioso Kingpin.

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

