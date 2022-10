Daredevil: Born Again, Charlie Cox si sta preparando con un esperto di arti marziali, ecco una nuova foto

Una foto condivisa online mostra Charlie Cox mentre si allena in vista delle riprese di Daredevil: Born Again con un esperto di arti marziali.

Il team di KF Martial Arts riporta le parole del suo preparatore atletico che spiega:

Ho esitato un po’ quando me l’hanno chiesto la prima volta perché la mia esperienza è nell’allenare i lottatori. Ma dopo aver incontrato Charlie, mi sono reso ben presto conto che voleva essere allenato esattamente come uno di loro ed è tornato in palestra dopo ogni dura sessione che gli ho fatto affrontare. Sono rimasto stupito dalla sua etica di lavoro e volontà di imparare, le stesse caratteristiche che servono per essere un combattente di livello elite. Si è trovato subito a suo agio nel team e i suoi miglioramenti dal primo giorno fino a ora sono stati folli da vedere. Sono davvero eccitato nel vedere come alcune di queste cose verranno mostrate attraverso lo show.

Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023 e, oltre al protagonista Charlie Cox, nella serie reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

La serie sarà composta da 18 episodi qualche tempo fa Charlie Cox ha svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

