Ospite del ICCCON di Nashville, Charlie Cox ha parlato del suo ritorno come Matt Murdock in Daredevil: Born Again e di come non abbia ancora visto She-Hulk.

Cox si è inizialmente concentrato sul fatto che il personaggio è più vecchio rispetto a quanto visto nella serie tv di Netflix:

È stato davvero strano. E io sono più vecchio e quindi anche lui è più vecchio. Quindi penso che fosse importante che ne facesse parte. Non so necessariamente cosa intendo con questo, ma lui ne ha passate di più. Ha superato tutto in qualche modo. In qualche mondo, con qualche variante, ha vissuto quello che abbiamo visto o no.

Cox ha poi parlato di come è stato riprendere il suo ruolo in Spider-Man e She-Hulk e ha rivelato di non aver ancora visto la serie tv con protagonista Tatiana Maslany:

E così quando è arrivata She-Hulk e ho letto quelle sceneggiature, ho pensato che questa fosse davvero una buona opportunità per provare quel tono con questo personaggio e vedere se posso rimanergli fedele trovandogli un lato di lui presente nei fumetti e che sarebbe stato appropriato per quella serie tv. Perché il problema è che se prendi il Daredevil che conosciamo dall’altra serie e lo metti in She-Hulk, penso che diventi il ​​bersaglio dello scherzo. È quello serio e quindi, non volevo essere quel Daredevil. Non penso che sia quello. Quindi volevo che si abbinasse un po’ a Jennifer Waters e quell’esperimento per me è stato davvero divertente.

E penso che le persone abbiano reagito a questo aspetto. In realtà non ho nemmeno visto quell’episodio. Ne ho visto dei pezzi durante l’ADR e mi è sembrato divertente. Ma è stato un esperimento davvero interessante vedere se potevi prendere quel personaggio e senza perdere nulla – ne ciò che la gente ama di quel personaggio, ne ciò che amo io del personaggio – e vederlo muoversi in posti diversi. Anche fedele al suo stile di vita. Ci sono momenti nella tua vita in cui trovi molto difficile trovare il senso dell’umorismo perché stai lottando o perché la vita è dura, e ci sono momenti in cui la vita scorre senza intoppi ed è fatta di occhiali da sole e rose.