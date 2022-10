Daredevil: Born Again, Charlie Cox racconta quando ha scoperto della serie tv

Dopo essere tornato nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home e in She-Hulk: Attorney at Law Charlie Cox sarà il protagonista di Daredevil: Born Again.

In una recente intervista a Entertainment Weekly, Charlie Cox ha svelato come ha scoperto della nuova serie tv e quando è stato contattato da Kevin Feige:

Ho ricevuto una telefonata molto inaspettata da Kevin Feige nel giugno del 2020. Non avevo sentito Kevin perché lo show prima era della Marvel Television, non dei Marvel Studios, quindi sebbene l’avessi incontrato in un’occasione, non lo conoscevo affatto. Mi ha chiamato durante la pandemia e ha detto che avrebbero voluto riutilizzare il mio personaggio e se fossi interessato a interpretarlo. Non ci ho messo molto a pensarci. E all’epoca ha detto che volevano mettermi in Spider-Man e in She-Hulk. Ma questo era tutto ciò che sapevano, che probabilmente ci sarebbe stato qualcosa dopo, ma non sapevano ancora cosa fosse. Ho dovuto aspettare sei mesi prima ancora di poter girare Spider-Man, e poi abbiamo girato She-Hulk poco dopo. Alla fine dello scorso anno o all’inizio di quest’anno, Kevin e un paio di altri ragazzi della Marvel mi hanno detto che avevano un altro progetto in lavorazione e che mi avrebbero fatto sapere di cosa si trattasse e quando lo avremmo fatto, quindi un paio di mesi fa ho scoperto di Daredevil: Born Again, che è molto entusiasmante.

In Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, oltre al protagonista Charlie Cox reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

La serie sarà composta da 18 episodi e l’attore ha svelato inoltre che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

