Daredevil: Born Again, Charlie Cox spera in un ritorno degli interpreti delle serie Netflix

Charlie Cox ha ammesso che spera in un ritorno dell’intero cast della serie di Daredevil realizzata per Netflix in occasione delle riprese di Born Again, il nuovo progetto targato Disney+.

Attualmente i produttori hanno confermato solo la presenza del protagonista e di Vincent D’Onofrio, interprete di Kingpin/Wilson Fisk e i fan stanno chiedendosi se sullo schermo appariranno anche Elden Henson, Deborah Ann Woll, Krysten Ritter, Jon Bernthal ed Elodie Yung, interpreti rispettivamente di Foggy Nelson, Karen Page, Jessica Jones, Punisher ed Elektra.

Cox, intervistato da Variety, ha ora spiegato:

Lavorare con tutte le persone coinvolte nelle serie di Netflix è stato un vero piacere. Erano il cuore pulsante di tutti questi show. Sarei onorato ed elettrizzato di lavorare con ognuno di loro di nuovo.

Charlie non ha svoluto fare nomi sottolineando:

Odierei escludere qualcuno e fare supposizioni perché non so quale sarà il progetto per il futuro. Va oltre la mia posizione nel progetto. Ci sono così tante storie grandiose da raccontare. Ci sono storie da raccontare di nuovo. Non sarebbe diverso da quello che accade nell’universo di fumetti.

Daredevil: Born Again arriverà nel 2024 in streaming e sarà composta da diciotto episodi.

