Daredevil: Born Again potrà contare sulla presenza nel cast di Clark Johnson (Bosch), che sarà impegnato anche come regista di due episodi della seri prodotta per Disney+.

Secondo le fonti di Deadline, l’attore dovrebbe avere la parte ricorrente di Cherry.

La serie è stata scritta e prodotta da Matt Corman e Chris Ord.

Charlie Cox riprenderà la parte di Matt Murdock/Daredevil e Vincent D’Onofrio quella di Wilson Fisk/Kingpin. Jon Bernthal sarà nuovamente Punisher.

Nel cast ci sono poi Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini e Nikki M. James.

Clark ha diretto molti film ed episodi di serie tv, tra cui quelli di The Shield, Your Honor e City on a Hill. Tra i titoli a cui ha lavorato anche Love & Death, Mayor of Kingstown, Accused, Alaska Daily ed Evil.

Johnson, tra le sue interpretazioni più conosciute, ha quella di Gus Haynes nella serie The Wire.

Fonte: Deadline

