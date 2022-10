Daredevil: Born Again, Deborah-Ann Woll parla del possibile ritorno di Karen Page

Deborah Ann-Woll ha rivelato che, almeno per ora, non è coinvolta nella realizzazione della nuova serie Daredevil: Born Again.

Il progetto della Marvel, attualmente, può contare sulla presenza nel cast di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio e i fan stanno attendendo ulteriori dettagli.

L’interprete di Karen Page ha dichiarato parlando del ruolo:

Significa così tanto per me. Amo davvero quel personaggio e mi manca. Penso realmente che avessimo lasciato le cose in sospeso.

Deborah ha quindi aggiunto parlando a Collider:

Avevamo così tanto ancora da raccontare della storia. Quindi sì, è stato realmente gratificante vedere quante persone amino Karen e il fatto che vogliano vedere altre scene con lei. Spero di poterlo fare. Io sono qui. Conoscono il mio numero di telefono.

L’attrice non ha esitato a ribadire:

Sono disponibile, per quello che ne so. Ma spetta a loro. So che racconteranno la storia migliore che sanno narrare. E se quella includerà Karen Page sarà così eccitante. Ma se non accadrà, sarò una spettatrice felice.

Che ne pensate? Sperate di vedere Karen Page nella serie Daredevil: Born Again? Lasciate un commento!

In Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, oltre al protagonista Charlie Cox reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

Fonte: Collider