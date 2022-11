Daredevil: Born Again, svelati nuovi dettagli sulle location, Vincent D’Onofrio condivide un video sui social

Le riprese di Daredevil: Born Again inizieranno nel 2023 e, in attesa dei primi ciak, online sono stati svelati nuovi dettagli sulle location, mentre Vincent D’Onofrio sembra si stia preparando guardando le prime stagioni della serie con protagonista Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock.

Il sito The Illuminerdi, pochi giorni fa, ha rivelato online che i 18 episodi dovrebbero essere realizzati grazie a ben 11 mesi di riprese. Il primo ciak dovrebbe avvenire a febbraio e il cast e la troupe rimarranno impegnati fino a dicembre. Le riprese dovrebbero, inoltre, svolgersi esclusivamente nella città di New York.

In attesa del ritorno sul set, Vincent D’Onofrio ha ora condiviso sui social una scena della prima stagione di Daredevil in cui Kingpin sembra essere sulla strada verso la prigione e pronuncia un monologo sull’essere un buon samaritano. Il villain organizza poi la sua fuga, riuscendo a liberarsi brevemente del controllo della polizia.

L’attore non ha spiegato in nessun modo la sua scelta, non scrivendo nemmeno una didascalia nel post.

I responsabili di Disney+, per ora, non hanno svelato alcun dettaglio riguardante gli eventi che verranno proposti nelle puntate che debutteranno in streaming nella primavera 2024.

La serie sarà composta da 18 episodi qualche tempo fa Charlie Cox ha svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

