Daredevil: Born Again, le foto condivise da Krysten Ritter alimentano le ipotesi di un ritorno di Jessica Jones

Nella serie Daredevil: Born Again potrebbero esserci altri membri del cast di The Defenders oltre a Charlie Cox, o almeno ne sono convinti i fan dopo il nuovo post condiviso da Krysten Ritter.

L’interprete di Jessica Jones ha infatti mostrato nelle sue stories su Instagram dei momenti in cui si sta allenando. Il dettaglio che ha scatenato i commenti dei sostenitori del MCU è legato all’abbigliamento: Krysten ha infatti scelto una maglietta con il logo di Daredevil per andare in palestra.

Online tanti follower dell’attrice hanno quindi pensato che si trattasse di un indizio, considerando che le riprese della nuova serie con star Cox inizieranno tra un mese.

Krysten Ritter postou nos seus storys do Instagram, Treinando na academia com a camiseta do Demolidor. 👀👀👀 As filmagens de 'DAREDEVIL: BORN AGAIN' começam a 1 mês! pic.twitter.com/cRylptooGh — Demolidor Brasil 😈 (@DDBA_BRA) January 6, 2023

Krysten Ritter ha dichiarato più volte che sarebbe sempre disposta a riprendere il ruolo di Jessica Jones, avendo amato il personaggio e l’esperienza di interpretarla. La star del piccolo schermo aveva ammesso anni fa:

Se ci fosse un’opportunità per una sua apparizione sarei la prima a dire di sì. Potrei avere, oppure no, la giacca pronta nel mio armadio. Quindi, non si può mai sapere, ma se avessi l’opportunità di interpretarla di nuovo sarei davvero elettrizzata.

Che ne pensate? Credete che Krysten Ritter reciterà in Daredevil: Born Again?

Attualmente i Marvel Studios e i protagonisti non hanno svelato i dettagli della trama del nuovo show la cui prima stagione sarà composta da ben 18 episodi.

Il debutto sugli schermi dovrebbe avvenire nel 2024, lasciando quindi i fan a lungo in sospeso e in attesa di ogni possibile indiscrezione dal set del nuovo progetto destinato a Disney+.

Potete rimanere aggiornati sul mondo di Daredevil grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook