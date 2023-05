Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Le nuove foto scattate sul set della serie Daredevil: Born Again rivelano qualche dettaglio riguardante la storia di Kingpin, il villain interpretato da Vincent D’Onofrio.

L’attore, come spiegato su Reddit, ha posato con alcuni fan durante una delle pause delle riprese. Vincent, negli scatti, indossa gli abiti scelti per i ciak e i fan della Marvel hanno notato la presenza di una spilletta a forma di bandiera americana, sempre presente quando i politici compiono delle apparizioni in pubblico.

Wilson Fisk, secondo alcune indiscrezioni e ipotesi apparse online, potrebbe quindi essere impegnato nella campagna per diventare sindaco di New York.

Ecco le immagini:

D’Onofrio, recentemente, aveva parlato della serie Daredevil: Born Again spiegando:

Penso che sia a tutti gli effetti una serie nuova. Non è quella di Netflix. È sicuramente un nuovo show. Voglio dire, tutto quello che posso dire è che Charlie Cox e io non ci annoiamo. Ci stiamo divertendo molto. Abbiamo un cast fantastico e penso che anche tutti gli altri si stiano divertendo. Charlie è una delle mie persone preferite, e so che viene qui ogni giorno pronto a dare il meglio e io sono lì per lo stesso motivo.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Fonte: ComicBook

