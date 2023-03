Daredevil: Born Again, Jon Bernthal e Krysten Ritter festeggiano il ritorno di The Punisher

Nella giornata di ieri è stato confermato il ritorno di Jon Bernthal con il ruolo di The Punisher in Daredevil: Born Again e l’attore ha ora condiviso una foto per festeggiare l’annuncio, commentato anche da Krysten Ritter.

L’interprete di Frank Castle, senza alcuna didascalia, ha semplicemente condiviso uno scatto che lo mostra in azione durante gli ultimi minuti della seconda stagione della serie prodotta per Netflix.

Tra i commenti c’è anche quello della collega, che da tempo alimenta le ipotesi di un ritorno di Jessica Jones. Krysten si è limitata a usare gli emoji del fuoco per condividere la propria gioia per la conferma del ritorno di Bernthal nel MCU.

I fan da tempo sperano che nei diciotto episodi di Daredevil: Born Again ci sia spazio anche per Jessica, Luke Cage o Iron Fist e, per ora, non c’è ancora una smentita ufficiale da parte dei produttori riguardante il potenziale coinvolgimento delle star di The Defenders.

L’attesa per il debutto della serie è ancora lungo e bisognerà quindi attendere per scoprire nuovi dettagli riguardanti i personaggi coinvolti.

I fan, tuttavia, potrebbero forse rivedere Bernthal in azione già in Echo, serie con star Alaqua Cox. The Hollywood Reporter, svelando la notizia del coinvolgimento di Jon Bernthal ha infatti aggiunto che Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, interpreti di Matt Murdock e Kingpin, appariranno nello spinoff di Hawkeye. Alcune indiscrezioni sostengono che Daredevil sarà coinvolto nella storia mostrandolo mentre è alla ricerca di un vecchio amico, che potrebbe forse essere proprio Frank Castle.

Che ne pensate? Sperate che, dopo Jon Bernthal, la Marvel confermi anche il ritorno di Krysten Ritter in Daredevil: Born Again?

Fonte: ComicBook