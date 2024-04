Dopo le foto e i video dal set di Daredevil: Born Again degli scorsi giorni che lo vedevano re-indossare il costume da Punisher, Jon Bernthal ha pubblicato uno scatto decisamente più tranquillo.

La foto, che potete vedere qui sotto, ritrae l’attore al fianco di Deborah Ann Woll e Charlie Cox, probabilmente in una pausa dalle riprese.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Instagram

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios