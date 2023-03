Daredevil: Born Again, Jon Bernthal ritornerà con il ruolo di The Punisher

Daredevil: Born Again avrà nel proprio cast anche Jon Bernthal, che riprenderà la parte di The Punisher.

L’attore era stato protagonista delle serie Marvel prodotte per Netflix e affiancherà sul set Charlie Cox e Vincent D’Onofrio interpretando ancora una volta Frank Castle.

The Hollywood Reporter sostiene che invece, per il dispiacere di molti fan, Deborah Ann Woll ed Elden Henson sembra non siano destinati a tornare con i ruoli di Karen Page e Foggy Nelson. Per ora non è stato svelato se i personaggi avranno interpreti diversi o, semplicemente, non appariranno nelle diciotto puntate.

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti.

Nel cast ci saranno anche Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Daredevil: Born Again dovrebbe arrivare sugli schermi di Disney+ nella primavera del 2024 e i fan stanno attendendo l’inizio delle riprese per scoprire qualche anticipazione sui personaggi dei fumetti coinvolti nella storia o delle location scelte.

Che ne pensate? Siete felici del ritorno di Jon Bernthal nella serie Daredevil: Born Again?

Fonte: The Hollywood Reporter