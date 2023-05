Vincent D’Onofrio è tornato a parlare delle differenze tra Daredevil: Born Again e la serie Netflix che lo vedeva impegnato nei panni del cattivo.

In una recente intervista, l’interprete di Kingpin ha sottolineato come la serie Disney+ si distaccherà da quanto visto su Netflix:

Penso che sia a tutti gli effetti una serie nuova. Non è quella di Netflix. È sicuramente un nuovo spettacolo. Voglio dire, tutto quello che posso dire è che Charlie Cox e io non ci annoiamo. Ci stiamo divertendo molto. Abbiamo un cast fantastico e penso che anche tutti gli altri si stiano divertendo. Charlie è una delle mie persone preferite, e so che viene qui ogni giorno pronto a dare il meglio e io sono lì per lo stesso motivo. Stiamo davvero solo portando a casa il risultato. È un sacco di lavoro. Charlie è fantastico perché deve fare tutte le acrobazie e cose del genere, quindi è in costante allenamento e impara cose diverse. Ma le scene in generale sono fantastiche. Sto cercando di aggirare i dettagli, ma posso solo dire che è uno spettacolo diverso e si sente che è uno show diverso.

Inoltre, D’Onofrio ha aggiunto che i capi dei Marvel Studios, Kevin Feige e Louis D’Esposito, sono contenti dell’entusiasmo che sia lui che Cox hanno mostrato sul set.

Attualmente i vertici della Marvel non hanno rivelato i dettagli riguardanti la trama di Daredevil: Born Again, o l’identità di tutti i personaggi dei fumetti coinvolti. Per ora, tuttavia, sembra che Karen Page e Foggy Nelson potrebbero non essere presenti nella storia o al centro di un recasting.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

Cosa vi aspettate da Vincent D’Onofrio in Daredevil: Born Again? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

