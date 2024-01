Quando Daredevil: Born Again è stato annunciato al Comic-Con di San Diego, Kevin Feige aveva comunicato agli spettatori che la serie avrebbe avuto ben 18 episodi.

Le cose nel frattempo sono cambiate dopo la riscrittura del progetto, come confermato da Vincent D’Onofrio in una recente intervista:

Il numero continua a fluttuare, perciò non so a che numero siamo, ma sembra che alcune serie traggano beneficio dall’avere più episodi, ad altre ne bastano otto o dieci. Echo ne ha tipo cinque.

L’attore ha poi annunciato che tra pochi giorni ripartiranno le riprese:

A giorni ricominceremo a girare Daredevil, perciò avremo molto da fare. Gireremo a New York, in teatro di posa o in esterni… Brooklyn, Manhattan, Chelsea. Posti del genere.