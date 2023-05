I picchetti del sindacato WGA East hanno fatto un’altra vittima: si tratta di Daredevil: Born Again. Già l’altroieri le riprese della serie erano state interrotte a causa dei disagi logistici causati dagli sceneggiatori in sciopero, ora arriva la notizia che la produzione è stata sospesa definitivamente per il resto della settimana, e non è chiaro quando ripartirà.

I membri del sindacato hanno preso di mira lunedì i teatri di posa Silvercup East a New York, dove viene girata la serie dei Marvel Studios. Il picchetto è iniziato all’alba, e ad esso si sono uniti i membri della troupe appartenenti alle sigle Teamster Local 817 e IATSE Local 829 e 52, che si sono rifiutati di attraversarlo. È quindi diventato impossibile far partire le riprese.

Striking WGA members holding the line and shutting down production of….

>”Billions” in Chelsea & Brooklyn

>”Daredevil” in Brooklyn (completely shut down)

>”Sinking Spring” in Philly#WGAStrong pic.twitter.com/Tj6wdV2ePB — Writers Guild of America, East (@WGAEast) May 10, 2023

Ricordiamo che le riprese di Daredevil: Born Again dureranno otto mesi, e sono iniziate solo da due mesi, quindi queste interruzioni potrebbero avere conseguenze pesanti provocando ritardi o sospensioni prolungate. I due showrunner e sceneggiatori Matt Corman e Chris Ord hanno già abbandonato il set, in quanto iscritti al sindacato. L’altroieri Vincent D’Onofrio aveva espresso massima solidarietà nei confronti degli scioperanti e aveva confermato che i copioni di tutti e 18 gli episodi sono pronti. Tuttavia, sappiamo che la presenza di sceneggiatori sul set ogni giorno durante le riprese è fondamentale per fare modifiche condizionate da motivi logistici o di dialoghi.

Nel cast ci saranno Charlie Cox nella parte di Matt Murdock, Vincent D’Onofrio che sarà Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernathal nella parte di Frank Castle/The Punisher, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, e Nikki James.

