Erik Oleson, showrunner della serie tv di Daredevil su Netflix, ha parlato del reboot Born Again in arrivo su Disney+ il prossimo anno.

In una recente chiacchierata con Screen Rant, Oleson ha detto di tifare per il cast e la produzione:

Faccio il tifo per loro. Non ho nessuna informazione in anticipo. Sapevo che sarebbe successo solo dai mormorii dei miei amici della famiglia Marvel. Ma davvero non so ancora cosa stiano pianificando. Abbiamo usato pezzi del ciclo di Born Again nella nostra stagione. Chiamo ancora Daredevil: Born Again la stagione 4, ma stanno cercando di insistere sul fatto che non lo sia, quindi sarò d’accordo in qualunque modo vogliano chiamarla.