Vincent D’Onofrio ha commentato lo sciopero degli sceneggiatori che ha bloccato temporaneamente, nella giornata di lunedì, le riprese di Daredevil: Born Again.

L’interprete di Wilson Fisk/Kingpin ha spiegato:

Non direi che stiamo lavorando come il solito perché vogliamo… Beh, parlerò per me. Voglio essere leale nei confronti degli sceneggiatori e dei membri del team. Ci hanno detto che lo studio risolverà la questione. I nostri sceneggiatori stanno scioperando, quindi non abbiamo autori attualmente, ma abbiamo i nostri script, quindi va bene.