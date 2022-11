Daredevil: Born Again, ci sarà anche White Tiger?

Secondo un nuovo rumor Daredevil: Born Again sarà l’occasione per introdurre nel Marvel Cinematic Universe White Tiger.

Anche se non si sa ancora se i Marvel Studios replicheranno lo stile e il tono della serie Netflix in Born Again, ma un rumor che sta prendendo piede online suggerisce che White Tiger farà finalmente il suo debutto in versione live-action.

L’insider Charles Murphy ha menzionato di aver sentito speculazioni da un paio di fonti sulll’apparizione del personaggio. Nei fumetti Ava Ayala è in possesso di speciali poteri mistici che la legano alla divinità della tigre bianca.

In Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, oltre al protagonista Charlie Cox reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

La serie sarà composta da 18 episodi qualche tempo fa Charlie Cox ha svelato che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

Vorreste vedere White Tiger al fianco di Daredevil? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book