tornerà sul piccolo schermo con una nuova serie destinata aA scrivere la sceneggiatura saranno Matt Corman e Chris Ord, coinvolti anche come produttori.

Marvel non ha ancora confermato l’indiscrezione condivisa da Variety, ma da tempo si parlava di un possibile ritorno del personaggio interpretato da Charlie Cox.

Matt Murdock era infatti apparso nel film Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo delle avventure di Peter Parker interpretato da Tom Holland.

Vincent D’Onofrio, interprete di Kingpin/Wilson Fisk, era invece una guest star di Hawkeye.

Cornan e Ord hanno co-creato Cover Affairs, la serie con Piper Perabo e Christopher Gorham andato in onda per cinque stagioni, e hanno lavorato a show come The Enemy Within, The Brave e Containment.

Nella giornata di ieri una foto di Krysten Ritter aveva alimentato le speranze di un ritorno dei Defenders che, dopo questa notizia, potrebbe non essere così lontano.

