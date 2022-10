Daredevil: Born Again potrebbe parlare anche del passato di Matt Murdock

Daredevil: Born Again, la nuova serie tv dedicata al diavolo di Hell’s Kitchen in arrivo su Disney+, potrebbe raccontare avvenimenti del passato di Matt Murdock.

Intervistato da Entertainment Tonight, Charlie Cox si è detto felice del fatto che Daredevil: Born Again potrebbe raccontare nuovamente alcune storie, simili a quanto visto nel fumetto:

E, in un certo senso, la cosa fantastica è che potenzialmente possiamo raccontare alcune delle storie più e più volte nello stesso modo in cui lo fanno nei fumetti, sai. Ogni tanto, ricominciano dall’inizio del viaggio di Murdock, da quando era bambino e raccontano di nuovo l’intera storia dalle origini. Quindi forse lo faremo, non lo so ancora.

In Daredevil: Born Again, le cui riprese inizieranno nel 2023, oltre al protagonista Charlie Cox reciterà anche Vincent D’Onofrio, riprendendo il ruolo avuto recentemente in Hawkeye e nello spinoff Echo.

La serie sarà composta da 18 episodi e l’attore ha svelato inoltre che vorrebbe Tatiana Maslany come guest star dello show, dopo aver recitato insieme in She-Hulk: Attorney at Law.

Siete curiosi di vedere il passato di Matt Murdock in Daredevil: Born Again? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book