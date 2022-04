potrebbe tornare a interpretareprima del previsto, in una delle future serie tv

Le ultimi voci di corridoio, riportate da Daniel Ritchman, vorrebbero l’attore presente sul set di Echo, le cui riprese sono iniziate alla fine della scorsa settimana, e anche con piccole parti in She Hulk e Armor Wars.

In una recente intervista con Supanova, Cox ha svelato che per anni non sapeva nulla del suo ritorno in Marvel, e che dopo la sua comparsa in No Way home, tutti credono sempre che stia mentendo:

Più di questo, non lo so, e il poco che so, ovviamente non lo dirò. Ma l’unica cosa che vorrei dire è che per molto tempo mi sono state poste queste domande e sinceramente non sapevo nulla. Per anni mi sono state poste domande sul ritorno nei panni di Daredevil, e la verità era che credevo di aver finito, che la nave fosse salpata. Non ho sentito nessuno dei membri della Marvel per un paio d’anni. Ora sembra che abbia mentito per molto tempo, in realtà non l’ho fatto, ho mentito solo per poco tempo. Non volevo rovinare il mio ritorno.

