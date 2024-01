La canonicità della serie Netflix di Daredevil all’interno del Marvel Cinematic Universe è stata decisa dopo la riscrittura di Born Again.

Parlando con The Hollywood Reporter, D’Onofrio ha parlato dei cambiamenti in arrivo su Daredevil: Born Again e di come la nuova direzione stia onorando il canone stabilito nella serie originale di Daredevil.

Durante il riavvio di Daredevil: Born Again, tutti i creativi si sono riuniti e hanno detto: “Guarda, è così che dobbiamo farlo adesso.” Quindi di sicuro ne parliamo solo in termini di collegamento diretto con l’originale Daredevil, e questa è una cosa grandiosa. Porta con sé un sacco di storie interessanti e tutte le storie collaterali accadute in quelle tre stagioni originali. Quindi ora possiamo iniziare Born Again con tutta quella storia alle spalle e il risultato di tutto quello che abbiamo visto lì. Quindi ora parliamo tutti di Daredevil: Born Again in questi termini.

Nel cast di Daredevil: Born Again troviamo Charlie Cox nei panni di Daredevil, Vincent D’Onofrio nel ruolo di Kingpin, Jon Bernthal come Frank Castle, Margarita Levieva nei panni di Heather Glenn, Sandrine Holt come Vanessa Fisk, Nikki M James come Kirsten McDuffie, Clark Johnson nel ruolo di Cherry e Zabryna Guevara come Sheila Rivera.

Cosa ne pensate della canonicizzazione della serie tv Netflix di Daredevil? fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book

