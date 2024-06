Dark Matter, tratta dal romanzo omonimo di Blake Crouch (che è anche creatore della serie), vede come protagonisti Joel Edgerton e Jennifer Connelly. Edgerton interpreta Jason, un uomo che un giorno viene rapito da un’altra versione di sé proveniente da un universo alternativo. Questa seconda versione di Jason si insidierà quindi nella sua vita, vivendo con sua moglie Daniela e con suo figlio Charlie.

Racconta Crouch che inizialmente la serie era stata pensata per essere un film:

Originariamente, doveva essere un film. Avevo scritto le prime 140 pagine di Dark Matter nel 2014 e non avevo un editore. Così l’abbiamo inviato come lavoro incompleto e molte persone erano interessate. Ma durante quel processo, quelle pagine sono trapelate. E abbiamo iniziato a ricevere chiamate. A quel punto, sembrava un film perché erano solo 140 pagine. Era fino a dove finisce l’Episodio 2. Quindi, l’ho venduto a Sony come lungometraggio, ho finito di scrivere il libro e mi sono legato per adattarlo.

Continua:

Ho scritto una sceneggiatura, un paio di altri sceneggiatori sono intervenuti per fare revisioni e passaggi, e siamo riusciti solo a portare quella sceneggiatura a un livello decente, tipo una B solida. Nel processo di adattamento, dovresti eliminare le tue “creature preferite”, ma stavamo eliminando tutti gli elementi emotivi e caratteriali solo per farlo rientrare in 110 pagine. Jason veniva rapito, tipo, a pagina 10. Cominciava a sembrare solo un film di fantascienza liscio e senz’anima. Così, ho pensato che il progetto fosse morto. Poi un giorno il mio produttore Matt Tolmach mi disse che Sony Features permetteva a Sony Television di prenderlo come serie TV. E subito ho capito quale sarebbe stato lo show. Sapevo dove finiva ogni episodio e ho avuto questa intuizione su come realizzarlo.

Racconta anche cosa è cambiato di sostanziale rispetto al libro:

Il libro è un’esperienza a punto di vista singolo, focalizzata su Jason. Circa un anno dopo aver finito il libro, mi sono reso conto che c’era una versione migliore di questa storia in cui 100 pagine sono dedicate a domande come: com’è per Daniela vivere con questo impostore? Quali sono quelle scene in cui tuo marito fa cose che non ha mai fatto – può essere qualcosa di semplice come prendere lo spazzolino sbagliato. Quindi, quando mi è stata data l’opportunità di trasformarlo in una serie TV, ho pensato che fosse come poter rifare il libro.

Ad essere cambiata è anche Amanda, nel romanzo una collega del secondo Jason.

Tutti amano Amanda! Ricevo più email che dicono: “Hai fatto un torto ad Amanda!” rispetto a qualsiasi altra cosa perché, nel libro, lei semplicemente scompare. Quindi, parte di questa serie è una sorta di mea culpa e un risarcimento per i miei lettori per quello che ho fatto ad Amanda nel libro. E onestamente, ora la serie mi sembra più canonica del libro. Volevamo davvero approfondire quella relazione, con entrambi i Jason e Amanda, e renderla una ragione valida per il Jason originale di rinunciare alla sua lotta per tornare nel suo universo. E quando abbiamo fatto queste scelte, hanno influenzato il casting, perché Amanda potrebbe sembrare un personaggio abbandonato e triste. Ma Alice Braga sorride, e letteralmente illumina una stanza.

I primi 5 episodi di Dark Matter sono disponibili su Apple TV+. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Variety

