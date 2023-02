Nel cast della serie Daryl Dixon, uno degli spinoff di The Walking Dead, ci sono cinque nuovi arrivi: Anne Charrier (The Last Deadly Mission), Eriq Ebanouey (Fox Hunt), Laika Blanc Francard (My Night), Romain Levi (The Tunnel) e l’esordiente Louis Puech Scigliuzzi.

Gli interpreti avranno dei ruoli regolari nel progetto con star Norman Reedus le cui riprese sono attualmente in corso in Francia in vista di un debutto previsto su AMC e AMC+ prima della fine del 2023.

La serie mostrerà Daryl in Francia, alle prese con nuovi pericoli e un mondo post-apocalittico dalle caratteristiche totalmente inedite.

Charrier interpreterà Genet; Ebanouey sarà Fallou; Francard avrà il ruolo di Sylvie; Levi interpreterà Codron; e Scigliuzzi avrà la parte di Laurent.

Scott M. Gimple sarà produttore della serie, mentre David Zazbel ne sarà lo showrunner. Nel team di produttori ci saranno anche Reedus, Greg Nicotero, Angela Kang, Brian Bockrath e Daniel Percival.

Che ne pensate dell’arrivo nel cast di Daryl Dixon di Anne Charrier e Romain Lei? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline