David Ayer sarà autore e produttore della nuova serie Lollipop, un progetto innovativo in cui gli spettatori saranno coinvolti in modo attivo mentre gareggiano in un circuito automobilistico virtuale legato alla narrazione.

L’esperienza sarà realizzata in collaborazione con Chris Long e tramite la loro casa di produzione Cedar Park Studios.

Steven Ilous, fondatore e CEO di Feature che sostiene la serie, ha dichiarato:

Con Lollipop stiamo invitando gli spettatori a essere coinvolti con una storia senza precedenti e la profonda conoscenza di Ayer della tecnologia e della cultura automobilistica globale lo rendono la scelta perfetta per delineare una narrazione emozionante e piena d’azione ambientata nello spazio delle corse.

Lo show sarà composto da dieci episodi e altrettante corse ambientate in alcune delle destinazioni più affascinanti al mondo, mettendo sotto i riflettori le culture locali come componenti integrali della narrazione e della gara. Le corse si svolgeranno su percorsi digitali in varie città, iniziando da Los Angeles. La storia unirà insieme le competizioni e gli eventi ideati che avranno un impatto sulle vetture e sulle condizioni del circuito. I team dovranno prestare grande attenzione per adattarsi e sopravvivere se vogliono raggiungere il podio alla fine della stagione.

Lollipop userà Unreal Engine 5 di Epic Games, offrendo momenti fotorealistici alla serie e al circuito competitivo. Jerome Chen, nominato agli Oscar ed esperto in effetti speciali, sarà supervisore del VFX e produttore.

Ayer ha dichiarato:

Siamo orgogliosi nel collaborare con Feature per scrivere e produrre Lollipop, un’esperienza mediatica davvero unica nel suo genere. Non vedo l’ora di sviluppare molte svolte e sorprese nella narrazione, che diventeranno poi sfide uniche nelle corse.

Che ne pensate della serie Lollipop scritta da David Ayer? Vi sembra un progetto interessante?

