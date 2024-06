In Italia la serie, composta da sei episodi, è andata in onda su Fox a partire dal 26 gennaio 2016.

In un’intervista con THR, David Duchovny ha riflettuto sulla sua carriera su piccolo e grande schermo, a partire ovviamente da X-Files, che l’ha reso volto noto al grande pubblico. L’attore, che non esclude un suo ritorno nei panni di Fox Mulder, riconosce che “la visibilità e l’influenza” dello show si stata di grande aiuto per la sua carriera; allo stesso tempo, ricorda i suoi tentativi di non rimanere ingabbiato nel personaggio:

Nel 2002 [al termine della serie originale] ho detto: “Non farò mai più della televisione“. Ma volevo dire semplicemente: “Non farò più 25 episodi all’anno“. Perché non c’era altro. Quando ho fatto Californication, la TV era cambiata. Il periodo intermedio – fare un paio di film che sono andati bene ma non benissimo e non ottenere le cose che pensavo di poter fare e fare bene – è stato il periodo più difficile. Californication mi ha aperto alla commedia e ha permesso alla gente di vedermi sotto una luce diversa. Penso di aver fatto un ottimo lavoro in film che non sono stati visti. E un lavoro decente in film che sono stati molto visti molto. Return to Me è un film davvero buono, ma non è stato un grande successo. Quindi, all’improvviso, non sarei diventato il prossimo attore di commedie romantiche. Evolution era un film piuttosto buono ed è andato bene, ma non è stato un grande blockbuster. Quindi non sono diventato un attore da grande blockbuster. È solo che il film non si è mai adattato a creare quel momento magico.

La star ricorda infatti come la sua vocazione per la commedia sia stata sempre presente:

Anche in X-Files, cercavo sempre di inserire l’umorismo di nascosto. Non come: “Ecco un pezzo da 90 comico” ma come: “Posso provare a fare qualcosa, spero che non rovini lo show“. Ma, in realtà, è stato Garry Shandling. Facendo il Larry Sanders Show per la prima volta [nel 1995], mi disse: “Sei divertente“. Questo mi ha dato molta fiducia. Ma sapevo che la comicità non mi sarebbe stata consegnata. Dovevo trovare il materiale o crearlo da solo.

FONTE: THR