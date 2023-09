David McCallum, interprete del medico legale Donald “Ducky” Mallard in NCIS, è morto nella giornata di ieri a 90 anni per cause naturali mentre si trovava al New York Presbyterian Hospital, circondato dalla sua famiglia.

Mark Harmon, a lungo star di NCIS, ha dichiarato in un comunicato:

David ha vissuto una vita grandiosa, piena e lunga. L’ho ammirato quando l’ho incontrato per la prima volta e tutti noi dello show eravamo onorati nel recitare accanto a lui. Le mie condoglianze sono rivolte a Katherine e alla sua famiglia.

Michael Weatherly ha scritto sui social:

David McCallum faceva contare ogni momento, nella vita e sul set. Facciamo un brindisi e celebriamo un uomo divertente, fantastico, autentico. Ho solo 3 autografi. Connery, Tony Bennett e McCallum.

L’attore haaggiunto:

Siamo stati fortunati nell’averlo nel ruolo di Ducky.

Lauren Holly, interprete di Jenny Shepherd, ha aggiunto:

Riposa in pace David McCallum. Eri l’uomo più gentile. Grazie per essere stato tu.

Steven D. Binder e David North, produttori di NCIS, hanno dichiarato:

Per oltre venti anni, David McCallum si è fatto amare dagli spettatori intorno al mondo interpretando il saggio, strano, e alle volte enigmatico, Dottor Donald “Ducky” Mallard. Ma, per quanto i suoi fan possano averlo amato, chi ha lavorato al suo fianco lo amava ancora di più. Era uno studioso e un gentleman, sempre gentile, un professionista e una persona che non perdeva mai l’occasione per fare una battuta. Dal primo giorno è stato un onore lavorare con lui e non ci ha mai deluso. Era, semplicemente, una leggenda.

Fonte: Deadline