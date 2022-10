David Nevins, capo di Showtime, lascia Paramount Global

David Nevins lascia Paramount Global. Uno dei dirigenti più importanti dell’azienda, a capo per molti anni di Showtime e da un anno promosso a chairman e CEO di Paramount Premium Group (che conteneva anche Showtime) e direttore creativo della divisione fiction di Paramount+, se ne va. L’addio darà il via alla riorganizzazione generale delle attività di Showtime, canale via cavo le cui attività streaming verranno ora assorbite in Paramount+, in un’ottica di ottimizzazione e razionalizzazione delle numerose divisioni e rami d’azienda (coerentemente con quanto sta accadendo in numerose altre media company con l’arrivo dello streaming). Negli ultimi tempi si era molto parlato dell’eventualità che l’intera Showtime venisse assorbita da Paramount+, anche a causa degli scarsi successi (a parte Yellowjackets): l’addio di Nevins, campione di Showtime, getta benzina sul fuoco.

Dopo una carriera a capo di Imagine Television (divisione televisiva della casa di produzione di Ron Howard e Brian Grazer), Nevins si è unito a Showtime nel 2010 come presidente della divisione intrattenimento. Per un certo periodo di tempo, dopo l’addio di Les Mooves, è stato anche direttore creativo di CBS.

Fonte: The Wall Street Journal