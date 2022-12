David Tennant ha salvato la produzione della miniserie Litvinenko, in arrivo sugli schermi di ITVX il 15 dicembre, in un momento di difficoltà a causa del COVID.

Il co-produttore Richard Kerbaj, intervistato da RadioTimes, ha infatti svelato che la pandemia aveva messo in difficoltà la realizzazione del progetto che racconta quanto accaduto all’ex agente del KGB Alexander Litvinenko, che si è rivolto al governo britannico dopo essere stato avvelenato, volendo aiutare a individuare e assicurare alla giustizia i colpevoli.

Kerbaj ha sottolineato:

David Tennant ha salvato il nostro show. Ci saranno molte persone che loderanno la sua interpretazione nalla parte di Alexander Litvinenko, è all’altezza dei suoi elevati standard. Ma quello che ha fatto per lo show è molto di più rispetto alla semplice interpretazione del ruolo.

Il produttore ha raccontato:

Ha salvato il nostro show perché era stato commissionato alcuni mesi prima dell’inizio della pandemia. Per un po’ siamo stati a rischio chiedendoci se saremmo mai riusciti a filmarlo. Se David Tennant avesse deciso di non rimanere coinvolto, non sono sicuro che la miniserie sarebbe stata realizzata.

David era però determinato e voleva portare sul piccolo schermo la storia, ancora prima di incontrare Marina, la vedova dell’agente:

Non ha mai esitato in nessun momento. Quindi questo è il suo show come lo è di chiunque altro, se non di più. Ha avuto un ruolo chiave, molto più grande rispetto a essere semplicemente l’attore sullo schermo. Ha interpretato uno delle più famose dimostrazioni della mancanza di rispetto della Russia nei confronti dei diritti umani, degli esseri umani e delle leggi internazionali.

Richard ha inoltre anticipato che l’approccio alla parte da parte di Tennant è stato all’insegna della grande sensibilità:

David ha fatto qualcosa di straordinario per Marina perché così tante persone le avevano promesso di raccontare la storia del marito, ma nessuno l’ha fatto. David va oltre l’essere semplicemente un attore: è eccezionale sullo schermo. Il suo contributo più grande è stato tramite il modo in cui è entrato in connessione con Marina, il progetto, e come lo ha salvato durante la pandemia.

Fonte: RadioTimes