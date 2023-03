I fan di Dawson’s Creek, grazie a un after party degli Oscar 2023, hanno potuto vedere le foto di una piccola reunion della serie: Michelle Williams e Joshua Jackson sono infatti stati immortalati insieme.

L’interprete di Jen Lindley e il collega, che ha avuto la parte di Pacey Witt, erano infatti ospiti della festa organizzata da Vanity Fair.

Michelle, accompagnata dal marito Thomas Kail, ha potuto così ritrovare l’amico al termine della cerimonia a cui aveva partecipato dopo la nomination come Miglior Attrice Protagonista, grazie alla sua interpretazione in The Fabelmans.

Joshua era stato uno dei primi a congratularsi con l’amica per la candidatura commentando una foto condivisa su Instagram da Busy Philipps, da tempo miglior amica di Michelle, che ritraeva la protagonista del film diretto da Steven Spielberg negli anni in cui recitava nella serie cult.

Ecco la piccola reunion di Dawson’s Creek:

Che ne pensate della foto che ritrae insieme Michelle Williams e Joshua Jackson? Siete felici che le star di Dawson’s Creek siano ancora in contatto?

Fonte: EW