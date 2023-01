Tra i progetti annunciati da James Gunn e Peter Safran che daranno forma al DC Universe ci sarà anche la serie Waller, un progetto che si inserirà tra la prima e la seconda stagione di Peacemaker.

Viola Davis riprenderà la parte di Amanda Waller e a dare vita al progetto saranno Christal Henry (Watchmen) e Jeremy Carver (Doom Patrol).

Gunn ha dichiarato:

Viola Davis riprenderà il suo personaggio, Amanda Waller. Questa serie avrà inoltre alcuni dei membri del Team Peacemaker come presenze regolari nella serie. In pratica è un seguito di Peacemaker e verrà realizzato. Abbiamo due incredibili creativi che ci stanno lavorando. Christal Henry, che fa parte degli autori di Watchmen, e Jeremy Carver, che ha creato Doom Patrol, hanno ideato questa storia incredibilmente meravigliosa che penso sia realmente fantastica e che la HBO ama.

Al termine della prima stagione di Peacemaker, il lavoro di Waller con Task Force X e la Suicide Squad era stato reso pubblico dalla figlia, Leota Adebayo (Danielle Brooks).

Per ora non è stato svelato in che modo proseguirà la storia del personaggio con la storia sviluppata per HBO Max.

Che ne pensate della scelta di realizzare la serie Waller con star Viola Davis? Lasciate un commento!

