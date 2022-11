Dead To Me: Christina Applegate ha voluto concludere le riprese dopo la diagnosi di sclerosi miltipla

Christina Applegate ha svelato che è stata lei a insistere per completare le riprese della stagione 3 della serie Dead To Me – Amiche per la Morte dopo aver scoperto di soffrire di sclerosi multipla.

Nel 2021, dopo aver scoperto la natura dei problemi fisici della protagonista, le riprese dell’ultima stagione si erano interrotte per cinque mesi.

Christina ha raccontato:

C’era una situazione simile a ‘Diamole delle medicine in modo che si senta meglio’. E non c’è qualcosa di meglio. Ma mi ha fatto bene. Dovevo elaborare la perdita della mia vita, la perdita di quella parte di me, quindi avevo bisogno di quel tempo.

Applegate ha spiegato al New York Times che già durante la prima stagione delle riprese aveva avuto dei problemi di equilibrio e mobilità e ha ammesso che avrebbe voluto fare più attenzione alla questione. L’attrice ha quindi spiegato che ha voluto continuare il lavoro sul set perché si sentiva in obbligo nei confronti della sua amica e collega Linda Cardellini e della creatrice Liz Feldman:

Chi aveva il potere decisionale diceva ‘Fermiamoci. Non abbiamo bisogno di finirla. Metteremo insieme il materiale dando vita a qualche episodio’. Sono stata io a dire ‘No. La faremo, ma la realizzeremo a modo mio’.

Christina ha sottolineato che il suo peso era aumentato durante la pausa della produzione e faceva fatica a camminare senza un bastone, ma spera che gli spettatori non si concentrino sul suo aspetto fisico:

Se le persone la odieranno, se le persone la ameranno, se tutto quello su cui riusciranno a concentrarsi è ‘Ooh, guarda quella inferma’, non è qualcosa che posso decidere io. Sono certa che le persone diranno ‘Non riesco ad andare oltre’. Ma va bene, non fatelo in quel caso. Ma spero che le persone possano non pensare a quel dettaglio e semplicemente apprezzare il percorso compiuto dalla storia e dire addio a queste due donne.

Fonte: Deadline