Dead To Me: Linda Cardellini svela la sua reazione alla fine della serie con la stagione 3

La serie Dead To Me si concluderà con la stagione 3 e Linda Cardellini, interprete di Judy, ha condiviso le emozioni provate nel dire addio al suo personaggio.

Intervistata da The Wrap, l’attrice ha spiegato:

Sicuramente dire addio suscita sentimenti contrastanti. Da una parte sei felice di poter concludere la serie nel modo in cui spera la creatrice e come vuole finirla. La televisione è volubile, non sai mai se otterrai quella possibilità, e penso sia stato semplicemente meraviglioso poter addio nel modo in cui era stato pensato.