Apple TV+ ha cancellato Dear Edward dopo una sola stagione, la serie tv con Connie Britton non tornerà per una stagione 2.

Il progetto è tratto dal romanzo scritto da Ana Napolitano ed è stato prodotto da Jason Katims, che aveva già collaborato con Connie Britton in occasione di Friday Night Lights.

Al centro della trama c’è il dodicenne Edward (Colin O’Brien), l’unico sopravvissuto a un incidente aereo in cui ha perso la vita tutta la sua famiglia. Mentre Edward e le persone coinvolte nell’evento drammatico cercano di dare senso alla propria vita, si formano delle inaspettate amicizie, storie d’amore e comunità.

Nel cast c’era anche Taylor Schilling, la star di Orange Is The New Black oltre che Carter Hudson, Amy Forsyth, Idris DeBrand, Ivan Shaw, Jenna Qureshi, Anna Uzele, Dario Ladani Sanchez, Eva Ariel Binder, Brittany S. Hall, Maxwell Jenkins e Audrey Corsa.

Fonte: Deadline