Apple TV+ ha annunciato che la nuova serie Dear Edward, con protagonista Connie Britton, ha una data di uscita: venerdì 3 febbraio debutterà sugli schermi con le prime tre puntate, di cui sono state diffuse le foto.

Il progetto prodotto da Jason Katims, che ha già collaborato con l’attrice in occasione di Friday Night Lights, è tratto dal romanzo scritto da Ann Napolitano.

Al centro della trama c’è il dodicenne Edward (Colin O’Brien), l’unico sopravvissuto a un incidente aereo in cui ha perso la vita tutta la sua famiglia. Mentre Edward e le persone coinvolte nell’evento drammatico cercano di dare senso alla propria vita, si formano delle inaspettate amicizie, storie d’amore e comunità.

Nel cast c’è anche Taylor Schilling, la star di Orange Is The New Black.

Katims è stato impegnato come sceneggiatore, produttore e showrunner della serie.

Ecco le prime foto ufficiali del progetto:

Che ne pensate delle foto e della data di uscita di Dear Edward? Seguirete la serie?

Fonte: TVLine