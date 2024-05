David Benioff e DB Weiss saranno coinvolti come produttori di Death by Lightning, una nuova serie Netflix creata da Mike Wakowsky, le cui riprese sembrano avere una data prevista per l’inizio. Production List sostiene infatti che il cast e la troupe saranno impegnati dal lunedì 1 luglio 2024 a Budapest, in Ungheria.

Lo show, che vede coinvolti anche i due co-creatori dell’adattamento della saga Il problema dei 3 corpi, racconterà la storia dell’omicidio del presidente americano James Garfield per mano di un suo ammiratore, Charles Guiteau.

Nel cast degli episodi ci saranno Michael Shannon nel ruolo del presidente Garfield e Matthew Macfayden che sarà Guiteau. Tra gli interpreti ci sono invece Nick Offerman, Shea Whigham, Betty Gilpin e Bradley Whitford.

Benioff e Weiss saranno coinvolti solo come produttori esecutivi, riuscendo in questo modo a dedicarsi totalmente ai nuovi episodi tratti dai romanzi scritti da Liu Cixin.

Che ne pensate? Siete felici che inizino le riprese di Death by Lightning?

Fonte: Production List

