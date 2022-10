Death Note: Halia Abdel-Meguid firmerà la sceneggiatura della serie prodotta dai fratelli Duffer

Sarà Halia Abdel-Meguid a firmare la sceneggiatura e a far parte della produzione di Death Note, una serie live-action che verrà prodotta da Matt e Ross Duffer, i creatori di Stranger Things, in collaborazione con Netflix.

Il progetto riporterà sugli schermo la storia raccontata tra le pagine del manga scritto da Tsugumi Ohba e illustrato da Takeshi Obata.

Abdel-Meguid è una sceneggiatrice che ha vissuto a lungo a Tokyo e da anni è fan dell’opera originale. Halia ha collaborato già in precedenza con i fratelli Duffer in occasione dell’adattamento in serie tv del romanzo Il Talismano scritto da Stephen King e Peter Straub.

Al centro della trama di Death Note c’è un teenager molto brillante che scopre un misterioso taccuino nero che gli permette di avere dei poteri sovrannaturali in grado di fargli controllare la vita e la morte. Il protagonista può infatti togliere la vita a qualcuno semplicemente scrivendone il nome tra le pagine. Il teenager inizia così a usare in modo eccessivo il suo potere, decidendo di ripulire il mondo dalle persone indesiderabili, mentre un team cerca di fermarlo.

Netflix aveva già realizzato un adattamento nel 2017, ma la serie sarà un approccio completamente nuovo e originale.

Che ne pensate della scelta di Halia Abdel-Mguid come sceneggiatrice della serie tratta da Death Note? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline