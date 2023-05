Bob Iger lo aveva annunciato qualche giorno fa durante la presentazione dei dati trimestrali della Disney: sono in arrivo tagli non solo sulla produzione di contenuti streaming, ma anche sulla loro presenza su piattaforme come Disney+ e Hulu. L’obiettivpo è quello di risparmiare tra gli 1.5 e gli 1.8 miliardi di dollari, e una delle strategie è seguire quanto fatto l’anno scorso da David Zaslav con HBO Max: rimuovere i contenuti meno visti o quelli che potenzialmente possono fruttare di più se ceduti su licenza ad altre piattaforme, magari FAST (cioè gratuite con pubblicità). Nulla di diverso dalla syndication della tv lineare.

E così, oggi arriva la notizia che dal 26 maggio verranno rimossi da Disney+ e Hulu diversi contenuti a livello globale. Parliamo di serie anche recenti e sulle quali Disney si era spesa parecchio come Willow, Big Shot, Turner e il casinaro, La misteriosa accademia dei giovani geni, Dollface, Il mondo secondo Jeff Goldblum.

Ecco una lista non completa dei titoli, diffusa da Deadline:

The Mysterious Benedict Society [Disney+]

[Disney+] Big Shot [Disney+]

[Disney+] Turner & Hooch [Disney+]

[Disney+] Willow [Disney+]

[Disney+] The Making Of Willow [Disney+]

[Disney+] Just Beyond [Disney+]

[Disney+] The World According To Jeff Goldblum [Disney+]

[Disney+] Pistol [Hulu]

[Hulu] Dollface [Hulu]

[Hulu] The Quest [Disney+]

[Disney+] The Hot Zone [Hulu]

[Hulu] Y: The Last Man [Hulu]

[Hulu] Maggie [Hulu]

[Hulu] Little Demon [Hulu]

[Hulu] The Premise [Hulu]

[Hulu] Love In The Time Of Corona [Hulu]

[Hulu] Everything’s Trash [Hulu]

[Hulu] Best In Snow [Hulu]

[Hulu] Best In Dough [Hulu]

[Hulu] The One And Only Ivan [Disney+]

[Disney+] Timmy Failure [Disney+]

[Disney+] Be Our Chef [Disney+]

[Disney+] Magic Camp [Disney+]

[Disney+] Howard [Disney+]

[Disney+] Earth To Ned [Disney+]

[Disney+] Foodtastic [Disney+]

[Disney+] Stuntman [Disney+]

[Disney+] Disney Fairy Tale Weddings [Disney+]

[Disney+] Wolfgang [Disney+]

[Disney+] It’s a Dog’s Life With Bill Farmer [Disney+]

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

