Dennis Quaid sarà il protagonista della nuova serie Happy Face accanto ad Annaleigh Ashford.

Nel progetto targato Paramount+ l’attore avrà il ruolo del serial killer che dà il titolo allo show e che disegnava dei volti sorridenti che venivano ritrovati sulle scene del crimine.

Ashford, invece, avrà la parte di sua figlia, Melissa.

La serie si ispira alla vera storia di Melissa Moore, raccontata nel podcast Happy Face e nell’autobiografia Shattered Silence, scritta da Moore con M. Bridget Cook.

Nelle puntate Happy Face (Quaid) è in carcere e non ha contatti con la figlia Melissa (Ashford) da molti anni. L’uomo riesce però a trovare un modo per rientrare nella vita della giovane quando Melissa, in una corsa contro il tempo, deve scoprire se un uomo innocente sta venendo condannato a morte per un crimine che ha commesso il padre. Melissa scoprirà l’impatto che il padre ha avuto sulle famiglie delle vittime e deve affrontare le conseguenze sulla propria identità.

CBS Studios produrrà la serie in collaborazione con King Size Productions, di Robert e Michelle King, iHeartPodcasts e Semi-Formal Productions.

Le riprese degli otto episodi inizieranno in primavera a Vancouver, in vista di un debutto su Paramount+ nel 2025.

Jennifer Cacicio sarà showrunner della serie, mentre Michael Showalter firmerà la regia del primo episodio.

Che ne pensate della scelta di Dennis Quaid come protagonista di Happy Face?

