Michael C Hall ha interpretato Dexter per anni, e sarebbe disposto a tornare negli eventuali spin-off al momento in sviluppo da Showtime.

Ospite di una convention di fumetti durante il fine settimana, l’attore ha detto che è decisamente pronto a tornare nei panni di Dexter, specialmente in uno degli spin-off che Showtime sta sviluppando:

Non credo che sarebbe una buona idea per me interpretare un giovane Dexter a questo punto [ride]. Penso che quella nave sia salpata ancora prima che iniziassimo a girare lo show, ma sono aperto alla possibilità di essere coinvolto. A questo punto è tutto un po’ teorico, ma sono curioso di vedere cosa si inventano.

Per quanto riguarda un’eventuale film, Michael C Hall ha spiegato che crede che si proseguirà sulla strada delle serie tv:

Ho imparato che mai dire mai, ma penso che qualsiasi ulteriore esplorazione del mondo di Dexter avverrà probabilmente sullo schermo di una TV, anche se facessero film per la TV,

Showtime ha ufficialmente ordinato la produzione di Dexter: Origins, progetto prequel della serie con star Michael C. Hall.

Il progetto avrà al centro il personaggio di Dexter Morgan quando è un ventenne e si trova nella fase di transizione che lo porterà a diventare il serial killer mostrato nello show originale.

La serie sarà ambientata a Miami negli anni ’80 e la storia prenderà il via quando Dexter termina gli studi e si unisce alla polizia, dove incontra molti dei personaggi che erano al centro delle puntate precedenti. Lo show mostrerà anche i membri della famiglia del giovane, tra cui Harry e Deb da teenager.

Vorreste rivedere Michael C Hall come Dexter? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book