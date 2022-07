Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Conclusasi lo scorso gennaio, Dexter: New Blood ha dato una chiusura soddisfacente allo show originario, il cui il finale, per usare un eufemismo, era stato ben poco apprezzato dai fan. Nell’ultima puntata, vediamo il protagonista morire dopo essere stato colpito da un proiettile sparato dal figlio Harrison. Il suo interprete, Michael C. Hall, non esclude tuttavia la possibilità di riprendere in futuro i panni del personaggio. Ecco cosa ha dichiarato l’attore in una recente puntata del Lipps Service podcast:

Ho imparato a dire “mai dire mai” su tutto. La serie si è conclusa in modo abbastanza definitivo in questa stagione finale reboot, non ho nessuna data sul calendario per segnare quando fingerò di interpretare ancora quel tipo. Mi sento orgoglioso di tutto questo, e sono contento che siamo tornati indietro e abbiamo rivisitato il personaggio e dato alla serie una sorta di finale di cui aveva bisogno… Credo [sorride] che sia una cosa carina che sia stata pubblicata (be released).

Riordiamo che recentemente, lo showrunner del reboot, Clyde Phillips, si era dichiarato aperto alla possibilità di una seconda stagione:

È tutto nelle mani di Showtime. Se mi chiamassero e mi dicessero: ‘Vogliamo raccontare di Harrison. Vogliamo che tu lo faccia”… al momento sono piuttosto occupato, ma lascerei perdere tutto quello che ho in cantiere e mi ci butterei a capofitto. Mi piacerebbe farlo, ma dipende davvero da Showtime.

Dexter: New Blood ha debuttato il 7 novembre su Showtime con dieci nuove puntate e la sua storia si svolge nel corso di circa due settimane nella vita di Dexter, concludendosi con un epilogo. Nel cast ci anche Clancy Brown, Kurt Caldwell, Julia Jones, Alano Miller e Jamie Chung.

Cosa ne pensate delle parole di Micheal C. Hall su un suo ritorno nei panni di Dexter? Lasciate un commento!

FONTE: Lipps Service podcast