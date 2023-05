La storia di Disincanto, la serie animata ideata da Matt Groening, proseguirà tra le pagine di un fumetto edito da Titan Comics.

L’annuncio di Disenchantment: Untold Tales Vol. 1 dichiara:

Solo i primi due numeri di questi fumetti sono stati in precedenza pubblicati come un’esclusiva di una convention nel 2019, e oltre 500 pagine e 17 numeri di strisce con storie completamente nuove non sono stati pubblicati… Fino a questo momento. La prima graphic novel in questa eccitante serie propone inoltre dei contenuti esclusivi dai creatori dello show.

La serie Disicanto non è stata ufficialmente cancellata, tuttavia Netflix non ha condiviso aggiornamenti sul progetto da oltre un anno. La lunga attesa di notizie ha quindi portato i fan a convincersi che lo show animato non ritornerà sugli schermi.

Tutti gli episodi di Disincanto sono già disponibili su Netflix, di seguito la sinossi ufficiale della quarta parte:

Il mistero delle origini di Dreamland e i rischi per il suo futuro diventano sempre più chiari quando il nostro trio, e Re Zøg, si ritrovano ad intraprendere dei viaggi personali che confluiranno insieme, determinando il destino del regno. Separati alla fine della Terza Parte, i nostri eroi gareggeranno contro il tempo per riunirsi in questi nuovi dieci episodi. Si ritroveranno ovunque, dalle profondità dell’Inferno fino alle nuvole del Paradiso, passando anche per Ogreland, Steamland, sott’acqua, monasteri, manicomi fuori di testa, la Foresta Incantata, il Dreamscape e tanto altro. Nel mentre, i pezzi del puzzle si riveleranno ai fan, impazienti di scoprire il mistero.

Che ne pensate dell’arrivo di un fumetto di Disincanto? Siete felici che la storia continuerà in qualche modo?

Fonte: ComicBook