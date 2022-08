Disney+ sale a 152 milioni di abbonati, in arrivo pubblicità e aumenti di prezzo

In occasione dell’annuncio dei dati trimestrali, Disney ha annunciato un forte incremento negli abbonati a Disney+, che ha superato le aspettative accanto agli ottimi ricavi dei parchi dei divertimenti.

Il 2 giugno la piattaforma streaming ha infatti raggiunto i 152.1 milioni di abbonamenti attivi in tutto il mondo, con un incremento di 14.4 milioni (gli analisti puntavano a 10 milioni). Si tratta di un’importante vittoria nella guerra dello streaming, visto che nell’ultimo trimestre Netflix ha perso un milione di abbonati, Peacock è rimasto invariato e HBO Max ha perso abbonati negli USA.

La maggior parte della crescita è avvenuta fuori dal Nordamerica, dove il servizio streaming è salito a 44.5 milioni di abbonati (solo 100,000 in più rispetto al trimestre precedente). Fuori dagli USA, Disney+ ha acquisito altri 6 milioni di abbonati per un totale di 49.2 milioni di abbonati, mentre Disney+ Hotstar in India e nel Sudest Asiatico è cresciuto di 8.3 milioni di abbonati, per un totale di 58.4 milioni di abbonati (forte dei diritti della premiere league di Cricket in Insi).

Nell’annunciare questi ottimi dati, Bob Chapek ha però rivisto al ribasso gli obiettivi dei prossimi anni, scendendo a una forbice di 135 / 165 milioni di abbonati, ma promettendo che la piattaforma genererà profitti entro la fine del 2024.

Disney+: arriva la pubblicità ma anche l’aumento di prezzo

Come promesso, è in arrivo un abbonamento che includerà la pubblicità, ma a un prezzo competitivo.

Il fatto è che tale prezzo, almeno negli Stati Uniti quando debutterà il piano con la pubblicità l’8 dicembre, sarà esattamente quello attuale: 7,99 dollari al mese / 77.99 dollari all’anno. Il prezzo dell’abbonamento senza pubblicità, quindi, salirà a 10.99 dollari al mese, o 109.99 dollari all’anno.

PIANI CON PUBBLICITÀ NEGLI USA

Disney+: 7.99 dollari al mese

Hulu: 7.99 dollari al mese

Disney+ e Hulu: 9.99 dollari al mese

ESPN+: 9.99 dollari al mese, 99.99 all’anno

Disney+, Hulu ed ESPN+: 12.99 dollari al mese

PIANI SENZA PUBBLICITÀ NEGLI USA