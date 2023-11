A inizio ottobre, erano arrivati degli importanti aggiornamenti relativi a Disney+ in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo anno fiscale della Casa di Topolino che si apprestava a iniziare anche una nuova strategia sulla condivisione delle password per la sua piattaforma streaming (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Una notizia, questa, che arrivava dopo quella sulle nuove variazioni dei piani di abbonamento, in primis con l’espansione a partire dal primo novembre (anche in Italia) dell’abbonamento con pubblicità, che hà un costo inferiore all’abbonamento attuale. Un piano, questo che si va ad affiancare a quello standard senza pubblicità e a quello Premium. Qui trovate maggiori dettagli sui prezzi e gli abbonamenti.

Adesso però, durante l’incontro dedicato all’annuncio dei dati trimestrali della Disney, Bob Iger sembra aver suggerito che questa stretta entrerà in vigore più in avanti nel tempo.

Queste le sue parole:

Nel nostro piano di business streaming abbiamo ulteriori opportunità di miglioramento che arriveranno dall’implementazione di standard più rigorosi per quanto riguarda la condivisione degli account. Nonostante il lancio dei nostri nuovi piani, non prevediamo un impatto significativo fino al 2025.

Iger ha elogiato i piani di prevenzione per la condivisione delle password di Disney+ spiegando che la tecnologia esiste già, ma che lo streamer sta facendo in modo che tutte le sue pedine siano al loro posto prima di adottare tali misure e metterle effettivamente in vigore.

Chiaramente terremo d’occhio l’evolversi della faccenda e le mosse della casa di Topolino intorno allo stop della condivsione della password di Disney+.

