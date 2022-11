Disney e Kodansha siglano un nuovo accordo

Durante lo showcase asiatico tenutosi quest’oggi, The Walt Disney Company ha annunciato un accordo a lungo termine con Kodansha per creare serie anime originali per Disney+.

Secondo The Hollywood Reporter, Disney sarà la prima a ottenere gli anime basati sui manga Kodansha, e questo include la seconda stagione di Tokyo Revengers. L’anime dovrebbe adattare l’arco del Christmas Showdown e verrà pubblicato esclusivamente su Disney+ questo gennaio. Per un’uscita nel nostro paese non ci sono novità, dato che Disney+ non ha ancora pubblicato nessuno degli anime disponibili nel resto del mondo.

Carol Choi, vicepresidente esecutivo della strategia dei contenuti originali della Disney in APAC, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di approfondire la nostra collaborazione strategica con il nostro partner di lunga data Kodansha su un genere così entusiasmante. Gli anime giapponesi riempiono lo spazio vuoto nei nostri piani di sviluppo dei contenuti e crediamo che questa collaborazione segnerà un punto di svolta nella futura strategia di animazione della Disney in Giappone. Non vediamo l’ora di portare i titoli degli anime e le preziose IP di Kodansha sulla scena mondiale.

Siete contenti per il nuovo accordo tra Kodansha e Disney+? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book