Disney+ ha annunciato i nuovi film e serie tv che debutteranno in esclusiva sulla piattaforma streaming in Italia nel 2023.

Tra questi il documentario originale britannico Wagatha Christie (titolo provvisorio) con Coleen Rooney, e la seconda stagione della serie Marvel Studios Loki,in arrivo il 6 ottobre, con Tom Hiddleston e Sophia Di Martino. Arriverà anche la terza stagione della serie comedy originale di successo Only Murders in the Building (8 agosto) con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, oltre alla seconda stagione della serie FX Welcome to Wrexham che continuerà a seguire il viaggio di Rob McElhenney e Ryan Reynolds con il Wrexham AFC, mentre The Bear, la serie originale FX acclamata dalla critica, tornerà a Chicago con Carmy e i suoi collaboratori impegnati a trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di qualità superiore.

L’attesa serie originale britannica Full Monty – la serie debutterà in Italia il 5 luglio, 25 anni dopo il successo del film originale britannico. Tra gli altri originali del Regno Unito confermati per il 2023 ci sono Rapina e Fuga (titolo originale: Culprits), una serie cupa e divertente con Nathan Strewart Jarrett (Generation) e Gemma Arterton (Funny Woman) e Brawn; The Impossibile Formula 1® Story (titolo provvisorio), una storia sportiva britannica raccontata da Keanu Reeves. Gli originali EMEA includono l’antologia sci-fi animata Kizazi Moto: Generazione di Fuoco, prodotta dal regista vincitore del premio Oscar® Peter Ramsey, con creatori provenienti da Zimbabwe, Uganda, Sudafrica, Nigeria, Kenya ed Egitto, in arrivo il 5 luglio; oltre alla serie originale italiana I Leoni di Sicilia, basata sull’omonimo bestseller di Stefania Auci, che racconta l’avvincente storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale.



Dopo il film Marvel Studios Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ha fatto il suo debutto su Disney+ a maggio, il mese di giugno offrirà un’esclusiva selezione degli ultimi blockbuster, tra cui il fenomeno globale di James Cameron Avatar: La Via dell’Acqua in arrivo il 7 giugno e il nuovo film originale Flamin’ Hot diretto da Eva Longoria che sarà disponibile a partire dal 9 giugno. A questi titoli si aggiunge anche la serie thriller di spionaggio targata Marvel Studios Secret Invasion, con Samuel L. Jackson, che farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il 21 giugno.

Ahsoka

Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile.

Avatar: La Via dell’Acqua

Avatar: La Via dell’Acqua raggiunge nuove vette ed esplora profondità sconosciute: James Cameron torna nel mondo di Pandora in questa avventura d’azione ricca di emozioni. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, questo nuovo entusiasmante capitolo racconta la storia della famiglia Sully e presenta al pubblico i maestosi tulkun dell’oceano.

Rapina e Fuga (titolo originale: Culprits)

Rapina e Fuga è una serie dark, ironica e intelligente sulle conseguenze di una rapina. Ognuno dei membri della banda ha preso strade diverse, ma qualcuno li sta cercando uno per uno. Con Nathan Stewart-Jarrett, Gemma Arterton, Kirby, Niamh Algar, Kamel El Basha, Tara Abboud, Kevin Vidal, Ned Dennehy, e Eddie Izzard.

The Bear di FX (Stagione 2)

La serie originale di FX The Bear, acclamata dalla critica, parla di cibo, famiglia, della follia della routine, del fascino del Senso di Urgenza e dei suoi ripidi e pericolosi lati negativi. Mentre il giovane chef Carmy e i suoi collaboratori lavorano per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore, intraprendono un viaggio di trasformazione personale e ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro.

Brawn; The Impossible Formula 1® Story (titolo provvisorio)

Questa nuovissima docuserie in quattro episodi con Keanu Reeves (John Wick, Matrix Resurrections) racconta la straordinaria storia di come, nel 2009, gareggiando nel campionato di corse più costoso e tecnologicamente avanzato del pianeta, sia accaduto l’impossibile. Un team indipendente, con personale ridotto e scarsi finanziamenti, ha vinto il Campionato del Mondo con una squadra costata appena 1 sterlina.

La docuserie porterà il pubblico dietro le quinte di questa favola della Formula 1 con le persone che erano lì, in pista, nelle officine e nei consigli di amministrazione, che daranno le loro emozionanti versioni di un anno straordinario. Gli spettatori avranno accesso esclusivo agli archivi della F1 – molti dei quali inediti – di un anno che lo sport mondiale non dimenticherà mai, con il contributo del pilota britannico di F1 Jenson Button e di Ross Brawn, che ha guidato la squadra alla vittoria.

Echo

In esclusiva su Disney+, il racconto delle origini di “Echo” ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. Maya deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici di nativa americana e comprendere il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di andare avanti. Echo è interpretata anche da Chaske Spencer (Wild Indian, The English), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon, Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs di FX, American Gods) e Cody Lightning (Hey, Viktor!, Four Sheets to the Wind), con Graham Greene (1883, Goliath) e Zahn McClarnon (Dark Winds, Reservation Dogs di FX).

Avventure estreme con Bertie Gregory (Stagione 2)

Volto di una nuova generazione di aspiranti explorer e registi di storia naturale, il ventinovenne esploratore di National Geographic, Bertie Gregory, accompagna gli spettatori in viaggi epici e avvincenti che si spingono negli angoli più spettacolari e segreti del nostro mondo selvaggio. Grazie a una tecnologia cinematografica all’avanguardia, la serie originale Disney+ Avventure estreme con Bertie Gregory, targata National Geographic, rompe gli schemi del tradizionale programma di storia naturale raccontando storie straordinarie di animali reali e portando gli spettatori con sé in ogni momento dell’azione. Per settimane, il carismatico direttore della fotografia vincitore del premio BAFTA si immerge nella vita degli animali per catturare le storie mai raccontate di creature iconiche che vivono in alcuni degli ambienti più difficili del nostro pianeta. In questa serie di avventure in più episodi, Bertie condurrà il pubblico in un’ambiziosa odissea attraverso il pianeta, mostrando come la natura si trovi ad affrontare le sue più grandi sfide.

High School Musical: The Musical: La Serie (Stagione 4)

Dopo un’estate epica a Camp Shallow Lake, i Wildcats tornano alla East High dove preparano la produzione teatrale di High School Musical 3: Senior Year. Ma i piani vengono stravolti quando il preside Gutierrez annuncia che Disney ha deciso di girare il tanto atteso film High School Musical 4: The Reunion proprio nel loro amato liceo.

Flamin’ Hot

Flamin’ Hot è la storia vera e appassionante di Richard Montañez (Jesse Garcia) che, da inserviente della Frito-Lay, ha stravolto l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin’ Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale.

Full Monty – la serie

Ambientata venticinque anni dopo il film originale britannico di successo, Full Monty – la serie seguirà lo stesso gruppo di fratelli mentre vivono la loro vita nella città post-industriale di Sheffield e si destreggiano nei sempre più fatiscenti settori della sanità, dell’istruzione e dell’impiego. La serie comedy-drama racconterà cos’è successo ai membri del gruppo dopo che si sono rimessi la divisa, esplorando i loro momenti più brillanti, più folli e più disperati. Inoltre, metterà in luce come il mondo esilarante di questi eroi della classe operaia, che risiedono ancora a Sheffield, sia cambiato nel corso dei decenni.

Il ladro di gioielli

Il ladro di gioielli è l’incredibile racconto in prima persona di Gerald Blanchard, una delle più creative, calcolatrici e abili menti criminali della storia moderna. Due improbabili detective di Winnipeg seguono Blanchard da una parte all’altra del mondo mentre compie una serie di rapine sempre più elaborate alla ricerca di fama e notorietà attraverso una vita criminale.

Kizazi Moto: Generazione di Fuoco

Questa antologia sci-fi animata ricca di azione presenta 10 visioni futuristiche dall’Africa ispirate alle diverse storie e culture del continente. Il regista vincitore del premio Oscar® Peter Ramsey è il produttore esecutivo di questi 10 cortometraggi realizzati da una nuova generazione di creatori di animazione che attingono a prospettive unicamente africane per immaginare nuovi e audaci visioni su tecnologia avanzata, alieni, spiriti e mostri. Questa è l’Africa come non l’avete mai vista prima.

I Leoni di Sicilia

Ambientata tra il 1800 e il 1861, la serie in otto episodi è la storia della famiglia Florio. I fratelli Paolo e Ignazio sono due piccoli commercianti di spezie fuggiti da una Calabria ancorata al passato e in cerca di riscatto sociale. In Sicilia s’inventano un futuro, dove a partire da una bottega malmessa danno vita a un’attività florida che il giovane figlio di Paolo, Vincenzo, con le sue idee rivoluzionarie, trasformerà poi in un impero. Tuttavia, a travolgere la vita di Vincenzo, e quella di tutta la famiglia, è l’arrivo dirompente di Giulia, una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo.

Miguel deve combattere

Nonostante viva in un quartiere in cui i combattimenti fanno parte della vita quotidiana, il giovane liceale Miguel (Tyler Dean Flores) non si è mai trovato in una rissa. E, a dire il vero, gli va benissimo così. Ma quando una serie di eventi sconvolge la sua vita, Miguel e i suoi tre migliori amici – lo stoico David (Christian Vunipola), la chiassosa Cass (Imani Lewis) e lo spigliato Srini (Suraj Partha) – intraprendono una serie di esilaranti disavventure nel tentativo di partecipare al loro primo combattimento in assoluto.

Only Murders In The Building (Stagione 3)

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un’orribile morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima. Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.

Secret Invasion

Nella nuova serie Marvel Studios Secret Invasion, ambientata nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità.

I segreti delle sorelle Sozahdahs

Cruda, reale e ricca di rivelazioni scioccanti, questa nuova serie segue 10 sorelle musulmane americane la cui fede e i cui legami sono messi a dura prova mentre cercano di destreggiarsi tra le aspettative culturali, le loro carriere e l’amore a Los Angeles. La regola numero uno delle sorelle Sozahdah è “la famiglia prima di tutto”, ma cosa succede quando i segreti che queste sorelle considerano sacri vengono rivelati e la serie TV che pensavano le avrebbe unite minaccia di dividerle?

Wagatha Christie (titolo provvisorio)

Wagatha Christie svela la storia sconvolgente che ha appassionato una nazione attraverso l’accesso esclusivo a Coleen Rooney, la donna al centro di tutto. La serie in tre episodi includerà anche interviste alla sua famiglia, ai suoi amici e ai personaggi chiave coinvolti nel processo che ne è scaturito.

Wagatha Christie dimostrerà quanto Coleen abbia dovuto essere ferocemente determinata e resiliente, proteggendo la sua famiglia dalle difficoltà imposte dal panorama dei media tradizionali e sociali.

Oltre al caso in sé, la serie esplorerà come Coleen ha vissuto la sua vita pubblica negli ultimi 20 anni. Gli spettatori la conosceranno come una delle celebrità più famose della Gran Bretagna e moglie del calciatore inglese Wayne Rooney, giocatore da record. Questa serie, tuttavia, mette in luce Coleen come un’adolescente della classe operaia trasformatasi in madre di quattro figli e donna d’affari sicura di sé.

Welcome to Wrexham di FX (Stagione 2)

Rob McElhenney e Ryan Reynolds gestiscono il Wrexham Football Club cercando di creare una storia di riscatto per cui il mondo possa fare il tifo. Da Hollywood al Galles, la docuserie segue il loro percorso come proprietari di un club e i destini intrecciati di una squadra e di una città.

Win or Lose

Win or Lose, la prima serie originale targata Pixar Animation Studios, segue le storie intrecciate di otto diversi personaggi che si preparano ad affrontare la loro grande partita di softball del campionato. La serie permette agli spettatori di immedesimarsi in ogni personaggio – i ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi, persino un arbitro che soffre per amore – con prospettive incredibilmente divertenti, emozionanti e con un’animazione unica. Diretta e scritta da Carrie Hobson e Michael Yates impegnati anche come produttori esecutivi e prodotta da David Lally, Win or Lose sarà disponibile su Disney+ nel dicembre 2023.

Quali di questi film e serie tv in arrivo nel 2023 su Disney+ non vedete l’ora di vedere? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comunicato Stampa

I film e le serie imperdibili