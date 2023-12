È iniziato il mese di dicembre: Natale si avvicina, e così arriva anche la programmazione in streaming per le feste su Disney+, tra titoli esclusivi e film e serie tv di catalogo.

Tra le novità, che trovate elencate anche in questa pagina, ci sono ovviamente Diario di una schiappa a Natale – Si salvi chi può!, la seconda stagione di Nuovo Santa Clause Cercasi, Indiana Jones e il quadrante del Destino, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo e la seconda stagione di What If…?, mentre tra i film in catalogo non mancano Mamma ho perso l’aereo, Frozen, la saga di Santa Clause, Nightmare Before Christmas e altro ancora.

Le novità su Disney+ durante la stagione delle feste

Nuovo Santa Clause Cercasi – La seconda stagione in streaming dall’8 novembre

Il ritorno dell’amato franchise! Scott Calvin, dopo 28 anni, torna a vestire i panni di Babbo Natale, alla guida del Polo Nord e del Natale. Con la sua famiglia al suo fianco, composta da Carol, Sandra e Cal, e i suoi elfi, Scott Calvin affronta un mondo in continua evoluzione con l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito del Natale per una nuova generazione.

Scivolando sulla neve – In streaming dal 17 novembre

Eddie Garrick è un uomo di buon cuore che ha perso la fiducia nella meraviglia del Natale. Mentre trascorre la Vigilia con la figlia Charlotte di nove anni, fa amicizia con un misterioso uomo vestito di rosso di nome Nick.

I terribili nove – In streaming dal 23 novembre

Ne I terribili nove, Andy, un ragazzino dispettoso di quinta elementare, la mattina di Natale si ritrova senza un regalo da parte di Babbo Natale. Rendendosi conto che deve essere finito sulla “lista dei cattivi” e sentendosi ingiustamente giudicato, Andy mette insieme una squadra di altri otto “cattivi” che lo aiutano a compiere un elaborato furto nel Villaggio di Babbo Natale al Polo Nord per ottenere i regali che ritengono di meritare.

Christmas with Walt Disney – In streaming dal 24 novembre

In questa produzione originale del Walt Disney Family Museum diretta da Don Hahn, è possibile vedere i filmati della famiglia Disney e gli spezzoni natalizi tratti dai cortometraggi e dai lungometraggi di Walt, mentre la figlia di Walt, Diane, condivide i suoi ricordi di Natale accompagnata dai filmati della loro famiglia, agli spezzoni natalizi dei classici Disney e ai filmati d’epoca di Disneyland.

Doctor Who: The Star Beast – In streaming dal 25 novembre

Doctor Who sta tornando! I tre speciali, intitolati “The Star Beast” (25 novembre), “Wild Blue Yonder” (2 dicembre) e “The Giggle” (9 dicembre), riuniranno il Quattordicesimo Dottore (David Tennant) e Donna Temple-Noble (Catherine Tate) che si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris al suo debutto in Doctor Who).

Indiana Jones e il Quadrante del Destino – In streaming dal 15 dicembre

Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe archeologo, Indiana Jones, per l’ultimo capitolo dell’epico e iconico franchise, una grande e travolgente avventura in giro per il mondo.

The Shepherd – In streaming dal 1° dicembre

Alla Vigilia di Natale del 1957, un giovane pilota d’aereo della RAF parte dalla Germania per fare ritorno a casa, in Inghilterra. La situazione diventa pericolosa quando l’aereo subisce un guasto elettrico, lasciando il pilota sospeso sul mare del Nord. Proprio quando sta per finire il carburante, una figura misteriosa lo guida verso la salvezza.

Doctor Who: Wild Blue Yonder – In streaming dal 2 dicembre

Doctor Who sta tornando! I tre speciali, intitolati “The Star Beast” (25 novembre), “Wild Blue Yonder” (2 dicembre) e “The Giggle” (9 dicembre), riuniranno il Quattordicesimo Dottore (David Tennant) e Donna Temple-Noble (Catherine Tate) che si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris al suo debutto in Doctor Who).

Diario di una Schiappa a Natale – Si salvi chi può! – In streaming dall’8 dicembre

Quest’anno le vacanze invernali si stanno rivelando particolarmente stressanti per Greg Heffley. Dopo aver accidentalmente danneggiato una proprietà altrui insieme al suo migliore amico Rowley, Greg teme di non ricevere il regalo che tanto desidera per Natale. A peggiorare le cose, una tempesta di neve colpisce la città e l’intera famiglia rimane intrappolata in casa per giorni. Con il Natale alle porte, Greg riuscirà a comportarsi bene?

Doctor Who: The Giggle – In streaming dal 9 dicembre

Doctor Who sta tornando! I tre speciali, intitolati “The Star Beast” (25 novembre), “Wild Blue Yonder” (2 dicembre) e “The Giggle” (9 dicembre), riuniranno il Quattordicesimo Dottore (David Tennant) e Donna Temple-Noble (Catherine Tate) che si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris al suo debutto in Doctor Who).

Percy Jackson e gli dèi dell’Olimpo – I primi due episodi in streaming dal 20 dicembre

Percy Jackson è impegnato in una pericolosa avventura. Fuggendo da mostri e ingannando gli dèi, deve viaggiare attraverso l’America per restituire il fulmine del dio Zeus e impedire una guerra. Con l’aiuto dei suoi compagni d’avventura, Annabeth e Grover, il viaggio di Percy lo condurrà più vicino alle risposte che cerca: come inserirsi in un mondo in cui si sente fuori posto e scoprire chi è destinato a essere

What If…? – La stagione 2 della serie antologica animata Marvel Studios dal 22 dicembre in streaming con un nuovo episodio disponibile ogni giorno per nove giorni di fila

La stagione 2 di What If…? continua a seguire il viaggio dell’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nel Marvel Cinematic Universe. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del MCU con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici.

La Collezione 2023 Disney+ “Buone Feste”

Film e speciali

A Christmas Carol (2009)

A Muppets Christmas: Letters To Santa

Ceppo di Natale del castello di Arendelle

Babes in Toyland

La Bella e la Bestia – Un magico Natale

Christmas with Walt Disney

Natale… di nuovo?

Cloud9

Cool Runnings – Quattro sottozero

Scivolando sulla neve

Decorating Disney Holiday Magic

Diario di una Schiappa a Natale – Si salvi chi può! – In streaming dall’8 dicembre

The Disney Holiday Singalong

Topolino e Minni: Il desiderio di Natale

Disney’s Fairytale Weddings Holiday Magic

Ernest Saves Christmas

Frozen – Il regno di ghiaccio

Frozen II – Il segreto di Arendelle

Miracolo a tutto campo

Fata madrina cercasi

Guardiani della Galassia: Holiday Special

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale

Mamma ho perso l’aereo

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York

Mamma, ho preso il morbillo

Mamma ho allagato la casa

Mamma, ho visto un fantasma

Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo

A casa per Natale

L’era glaciale

LEGO Star Wars Christmas Special

Topolino e Minni: Il desiderio di Natale

Topolino salva il Natale ancora! – In streaming dall’8 dicembre

Canto di Natale di Topolino

Topolino e la magia del Natale

Topolino strepitoso Natale!

Il miracolo della 34ª strada

Noelle

Un magico Natale

Richie Rich e il desiderio di Natale

Supercuccioli a Natale – Alla ricerca di Zampa Natale

Zampa e la magia del Natale

Zampa 2 – I Cuccioli di Natale

Supercuccioli sulla neve

Pistaaa… arriva il gatto delle nevi

Supercuccioli nello spazio

La stella di Natale

Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio

Festa in casa Muppet

I Terribili Nove

Lo schiaccianoci e i quattro regni

Santa Clause

Che fine ha fatto Santa Clause?

Santa Clause è nei guai

The Shepherd – In streaming dal 1° dicembre

Il più bel regalo di Natale

Nightmare Before Christmas

Nightmare Before Christmas – Canta con noi

Togo

Un amore tutto suo

Buon anno con Winnie the Pooh

Corti per le vacanze

Topolino – Un Natale per Paperino

L’era Natale

Frozen – Le avventure di Olaf

La storia di Olaf

Topolino e i folletti di Natale

Lanny & Wayne – Missione Natale (2009)

Lanny & Wayne – Buoni vs. Cattivi

Lanny & Wayne: Missione Natale (2010)

Papà Natale

L’asinello

I monelli della foresta

Serie

Natale con Donna Hay

Hawkeye

Nuovo Santa Clause Cercasi – La seconda stagione in streaming dall’8 novembre

Serie con episodi a tema natalizio

La meravigliosa Bakery di Alice

Austin & Ally

Avengers Assemble

I Greens in città

Bizaardvark: Il malvagio robot di Natale

Bizaardvark: L’elfo furente

Black-ish

Bluey

Summer Camp

The Chicken Squad

Cip e Ciop – Al parco

Le Domeniche Disney

Filastrocche in musica

Disney’s Magic Bake-Off

Dott.ssa Peluche

DuckTales – Avventure di paperi

Elena di Avalor

Even Stevens

Fancy Nancy Clancy

Firebuds

Gabby Duran Alien Sitter

The Ghost and Molly’s McGee – Stagione 2 in streaming dal 13 dicembre

Girl Meets World

Glee

Buona fortuna Charlie!

Buona fortuna Charlie!: Il Talent Show Natalizio

Guardiani della Galassia (la serie)

Manny tuttofare

Hawkeye

Henry Mostriciattoli

High School Musical: The Musical – La serie

Jake e i pirati dell’Isola che non c’è

K.C. Agente Segreto

Kickin’ It – A colpi di karate

Kim Possible

Lilo & Stitch

Liv e Maddie

Cip e Ciop Stories

La casa di Topolino

Topolino – La casa del divertimento

Topolino – Strepitose avventure

Minni Toons: il Campeggio di Minni – In streaming dal 27 dicembre

Minnie Toons: Le amiche del Party Palace

Minnie’s Bow Toons

Muppet Babies

Phineas e Ferb

Pickle and Peanut

Pj Masks

Puppy Dog Pals

A casa di Raven

A tutto ritmo: Un Natale per tutti

Callie sceriffa del West

Sonny tra le stelle

Spidey e i suoi fantastici amici

Zack e Cody al Grand Hotel

SuperKitties

Sydney to the Max

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli

Un cane di classe

The Lion Guard

La famiglia Proud

Zack e Cody sul ponte di comando: Il Natale di London

I cattivi di Valley View

The Wonder Years

Ultimate Spider-Man

Gli episodi natalizi de I Simpson

Bobby, fa freddo fuori

A Natale ogni spassolo vale

Vacanze di un passato futuro

Non sarò a casa per Natale

Kill Gil, Volumi 1 e 2

Marge non essere orgogliosa

Miracolo su Evergreen Terrace

Lei di poca fede

Natale riveduto e corretto

Un Natale da cani

Tormenti di neve

Come nascono i Burns e come nascono le api

La battaglia prima del Natale

Merry Krustmas

È la trentesima stagione

Tutti più buoni a Natale

Il blues del bianco Natal

Trovate tutte le notizie su Disney+ nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili