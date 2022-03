Sono state annunciate tutte le novità in arrivo su Disney Plus nel mese di aprile 2022.

Tra i titoli in evidenza, mentre prosegue ovviamente la serie tv dei Marvel Studios Moon Knight, l’uscita della serie originale italiana Le fate ignoranti.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo ad aprile 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

1 APRILE

MEGLIO NATE CHE NIENTE (film)

6 APRILE

SINGLE DRUNK FEMALE (serie tv, stagione completa)

I SIMPSON – STAGIONE 32 (serie tv, stagione completa)

STAR – STAGIONE 2 (serie tv, stagione completa)

8 APRILE

SEX APPEAL (film)

13 APRILE

LE FATE IGNORANTI (serie tv, un episodio a settimana)

14 APRILE

THE KARDASHIANS (serie tv, un episodio a settimana in inglese sottotitolato)

15 APRILE

FRESH (film)

20 APRILE

THE DROPOUT (serie tv, un episodio a settimana)

GROWN-ISH – STAGIONE 4 (serie tv, stagione completa)

22 APRILE

LAST TEPUI: VETTE INESPLORATE (docufilm)

RITORNO ALLA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI (docufilm)

POLAR BEAR (docufilm)

27 APRILE

SKETCHBOOK: COME NASCE UN DISEGNO (docuserie, stagione completa)

DOLLFACE – STAGIONE 2 (serie tv, stagione completa)

29 APRILE

LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE (film)

Potete rimanere aggiornati su tutte le novità su Disney+ nella nostra sezione dedicata.